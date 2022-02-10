استعداد نيابي للتعاون مع منظمة عربية لتطوير قدرات النواب

2022/02/10 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض اليوم الاربعاء مدير فرع المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية في العراق المهندس قحطان عدنان عبد الامير .واكد فياض ، في بيان ، الاستعداد التام للتعاون مع جميع المنظمات والمراكز والمؤسسات المتخصصة للاسهام بتطوبر القدرات ، مشيرا الى التاريخ الحافل للمنظمة والجامعة العربية في تطوير الكوادر والنخب والقيادات.واشار الى :" ان المعهد مستعد للتعاون مع المنظمة في المجالات التي تهم المؤسسة التشريعية وخاصة تدريب وتأهيل قدرات النواب والموظفين بما يخدم الدور الرقابي والتشريعي والتمثيلي للمجلس" ، لافتا الى :" ان المعهد يملك خطة متكاملة تم اعدادها وفقا لاحتياجات مجلس النواب ، لكنها اصطدمت بعقبة عدم توفر التخصيصات المالية ".بدوره ابدى مدير فرع المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية انفتاح المنظمة لتقديم كل مايسهم بتطوير الاداء والتركيز على تخصصات رئيسية في عدة مجالات منها المالية والقانونية والادارية وغيرها..معربا عن رغبة المنظمة بابرام عقد مشاركة مع المعهد والتعاون في اقامة ورش عمل وجلسات حوارية بمختلف التخصصات./انتهى3

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