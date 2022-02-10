احباط محاولة تهريب ادوية بشرية منتهية الصلاحية في كمرك ام قصر الشمالي

2022/02/10 | 19:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت الهيئة العامة للكمارك ، مركز كمرك ام قصر الشمالي اليوم الاربعاء ، محاولة تهريب ادوية بشرية منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستخدام البشري.وذكرت الهيئة في بيان :" ان الادوية كانت مخبأة خلف ارسالية مواد منزلية .وتمت احالة المخالفة الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"./انتهى3

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