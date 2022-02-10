خفض التصعيد في الملف الأوكراني.. بلينكن ينسق الرد على التهديدات الروسية

2022/02/10 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، اتصالات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في إطار التنسيق للرد على التهديدات الروسية.

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