بايدن يجتمع بقادة أوروبيين وفي الناتو لبحث الحشد الروسي قرب أوكرانيا

2022/02/10 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة أوروبيين في وحلف الناتو حول الحشد العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا، وفقا لمصدر مطلع على الخطط

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