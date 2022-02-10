نائب بالقانون: مبادرة الإطار التنسيقي وضعت القوى السياسية على المحك

2022/02/10 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي , الخميس , ان مبادرة الاطار التنسيقي سيتبعها حراك سياسي لتكون أسلوب عمل , مبينا ان المبادرة وضعت القوى السياسية على المحك .وقال راضي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “المبادرة التي أعلنها الإطار التنسيقي لم تكن خاصة بمكون محدد وانما […]

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