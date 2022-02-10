الزوراء يعاقب لاعبين بسبب سوء سلوكهما

2022/02/10 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن نادي الزوراء الرياضي، معاقبة اثنين من لاعبيه بسبب سلوكهما السيء خلال مباراة النوارس أمام الصناعة، بحسب وصفه.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عبد الرحمن رشيد لـ”إيرث نيوز”، إن “إدارة نادي الزوراء، تستغرب من تصرفات اللاعبين حيدر احمد واحمد سرتيب خلال مباراة الفريق أمام الصناعة”.وأوضح أن “الكادر التدريبي لنادي الزوراء قرر معاقبة اللاعبين […]

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