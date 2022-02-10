تسارع قياسي للتضخم في الولايات المتحدة

2022/02/10 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بلغ التضّخم في الولايات المتحدة في كانون الثاني 7.5% على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود وفاقت توقعات المحلّلين، لكنّ ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس.ومنذ الأربعاء مهّد البيت الأبيض الطريق أمام هذه الأرقام بتلميحه إلى أنّ أرقام التضخّم خلال كانون الثاني ستكون سيئة.[…]

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