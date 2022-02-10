قمح معدل وراثيا هذه فوائده

2022/02/10 | 19:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..استطاع علماء صينيون تطوير نوع من القمح المعدل وراثيا، يستطيع مقاومة أنواع محددة من الأمراض موجودة في نبات القمح نفسه.وحسب تقرير نشرته دورية علمية بريطانية “نيتشر”، فإن هذا التطوير يعد “طفرة نظرية وتكنولوجية مهمة في تعديل أنواع من النباتات وجعلها مقاومة للأمراض وتحديدا مرض البياض الدقيقي”.ووفقا لها فإن التطوير جاء على […]

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