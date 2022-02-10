للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان في الدوحة

2022/02/10 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وفدان يمثلان كل من الإمارات وقطر في العاصمة القطرية، الدوحة، الخميٍس، لمتابعة تطورات الاتفاق الذي وقع عليه الجانبان في ما يُعرف بـ"بيان العُلا"

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