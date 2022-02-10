المجمع الفقهي العراقي يعلن وفاة ’علامة المذهب الحنفي’ محمد المدرس

2022/02/10 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن المجمع الفقهي العراقي، الخميس، وفاة "علامة المذهب الحنفي" محمد المدرس.

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وأعلن المتحدث باسم المجمع الفقهي مصطفى البياتي في تدوينة تابعها "ناس"، (10 شباط 2022)، وفاة المدرس، قائلاً: "علامة المذهب الحنفي محمد محروس المدرس في ذمة الله".

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