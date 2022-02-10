رئيس نادي القوة الجوية ينفي سحب صلاحيات أعضاء الهيئة الادارية

2022/02/10 | 20:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نفى رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق الطيار شهاب جاهد الاخبار التي اشيعت عن سحب صلاحيات أعضاء الهيئة الادارية للنادي من قبله.وقال جاهد في بيان تلقته “إيرث نيوز”، “فريق القوة الجوية يعمل بروح الفريق الواحد من خلال الديمقراطية المركزية والتي تعنى بالنقاشات والحوارات الهادفة للخروج بكل ما هو إيجابي لمصلحة […]

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