نفايات العالم تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

2022/02/10 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… بعد إن امتلأت شوارع العراق بنفايات العالم من السيارات اثر ما يسمى الانفتاح الذي بدا بعد الاحتلال عام 2003 ، وبعد إن تم تعويض الناس عن حرمانهم من أيام النظام السابق بالسيارات التي تم تسقيطها في كوريا واليابان وألمانيا وغيرها تحت عنوان الإدخال الكمركي المؤقت ، وبعد نجاح تجار […]

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