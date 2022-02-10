تعرف على الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني

2022/02/10 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم،

الكادر التدريبي الجديد للمنتخب

العراقي، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم

الخميس.

وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تمت في الاجتماع

الموافقةُ على توصيةِ ل

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