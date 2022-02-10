العراق وإسبانيا يبحثان التنسيق والتعاون المستمر أمنياً وعسكرياً (صور)

2022/02/10 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب قائد العمليات المشتركة،

الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري،

اليوم الخميس، مع وفد إسباني، التنسيق

والتعاون المستمر أمنياً وعسكرياً.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية

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