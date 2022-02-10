عضو في الكونغرس: الولايات المتحدة قادرة على انهاء الحرب في اليمن غدا لو أرادت

2022/02/10 | 20:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد عضو الكونغرس الامريكي روخانا والذي يعتبر من اكبر معارضي استمرار العدوان السعودي في اليمن بان الولايات المتحدة قادرة على انهاء الحرب يوم غد لو ارادت ذلك لكنها تواصل بيع السلاح للسعودية .ونقل موقع اوين ديموكريسي في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن عضو الكونغرس قوله إن ” الرئيس الامريكي جو بايدن […]

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