النقل تستأنف العمل بمشروع انشاء جسر السكة في المسيب

2022/02/10 | 20:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النقل اليوم الخميس، استئناف العمل بمشروع انشاء جسر السكة في المسيب.وذكر بيان للوزارة تلقته “ايرث نيوز”، ان “ملاكات وزارة النقل الشركة العامة لتنفيذ المشاريع شرعت باستئناف العمل بمشروع جسر السكة في المسيب، كم 71، بعد توقف المشروع في 2021/8/16 بسبب اعتراض وزارة الموارد المائية على التصاميم”.وشدد مدير الشركة العامة […]

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