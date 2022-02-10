لماذا تتشابه أحداث السياسة كما العام 2018؟.. مفاجأة ستغير المجريات بالعراق

2022/02/10 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الخميس، تكرار سيناريو تشكيل الحكومة في عام 2018 بالحكومة المقبلة.

وقال الكندي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك تشابه كبير في احداث وظروف العام 2018 خلال مفاوضات تشكيل الحكومة".

واضاف انه "تم الاتفاق في نهاية المطاف واشترك الجميع في تشكيل الحكومة"، مبينا ان "الأمر سيتكرر خلال تشكيل الحكومة المقبلة وسيدخل الإطار والتيار بكتلة واحدة وهذا ما سيتبين خلال الأيام القادمة".

وتابع الكندي، أنه "اتفاق الاطار والتيار يصب في مصلحة البلد بشكل عام لذلك فإن الاتفاق بين الطرفين ممكن جداً ومتوقع".

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