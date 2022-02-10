الحشد الشعبي يعلن تفكيك

2022/02/10 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تفكيك ما يسمى مصرف داعش الجوال في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش يعتمد اسلوب الكفالات في تامين رواتب ومبالغ مالية للأسر المنضوية داخل عباءة التنظيم حيث يجري توزيعها بشكل سري عبر ما يعرف بـ موزعي الكفالات الجوالين الذين هم اشبه بمصرف جوال".

واضاف، ان "الحشد الشعبي شكل قبل 3 سنوات لجنة استخبارية خاصة لتعقب ودراسة ملف الكفالات ورصد تحركات المشتبه بهم في توزيعها وتم بالفعل الاطاحة بـ 5 منهم في عمليات نوعية لاستخبارات الحشد في الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من ديالى".

واشار الى ان" حركة مصرف داعش الجوال في اشارة منه الى موزعي الكفالات تم تفكيكها بعد الضربات الموجعة من خلال جهد استخباري مميز لافتا الى ان ملف الكفالات انته بشكل كبير في القواطع التي تنتشر بها قوات الحشد الشعبي".

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