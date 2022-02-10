امرأة تطعن زوجها بسكين في احدى القرى بديالى

2022/02/10 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اقدمت امرأة على طعن زوجها بسكين ، ما ادى الى اصابته بجرح كبير ، جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان امرأة قامت ، بظروف غامضة ، بطعن زوجها بسكين ، ما ادى الى تمزيق احشائه، في احدى قرى بهرز جنوب بعقوبة " .واضاف :" ان الرجل نقل الى مستشفى بعقوبة التعليمي في حالة خطيرة " ./انتهى

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