وزير الزراعة اللبناني: لقاءات رباعية عراقية لبنانية سورية اردنية لتفعيل التعاون

2022/02/10 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن وزير الزراعة اللبنانية عباس الحاج حسن ان هناك لقاءات رباعية عراقية لبنانية سورية اردنية لتفعيل التعاون بين دولهم .وقال الوزير في تصريح متلفز :"ان العلاقات العربية الوطيدة احد الحلول للخروج من الازمات في الشرق الاوسط ".واضاف:" نحتاج الى شراكة حقيقية بين دول المنطقة وهناك تطورات ايجابية في العلاقات العربية "، مؤكدا الحاجة الى اقتصاد يعتمد على الزراعة والصناعة ".وتابع:"ان هدف اتفاقية التعاون بين لبنان والعراق هو تبادل الخبرات والمنتجات التي تؤمن التكامل بين البلدين .وذكر , من خلال الحوار مع الاخوة السوريين تمكنا من حل الكثير من القضايا العالقة بما يخص الزراعة .واوضح :" ان لبنان يضع خارطة طريق شفافة لتلقي الدعم من البنك الدولي بدون شروط ,ونريد من المجتمع الدولي الشراكة وبناء القدرات والخبرات ".واكد:" نحن قادرون على صناعة ثقة بين المواطن والسياسة الجديدة التي تنتهجها وزارة الزراعة اللبنانية ، وهناك خطط وتعاون مع الدول المانحة من اجل الخروج من الازمة المركبة في لبنان"./انتهى2

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