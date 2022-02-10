العزاوي يحسم الجدل حول هوية رئيس جمهورية العراق القادم

2022/02/10 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حسم عضو مجلس النواب السابق والقيادي في العزم عبد الخالق العزاوي، الخميس، الجدل حول هوية رئيس جمهورية العراق القادم.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحزبيين الكرديين قدما مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية مثلما حدث في الدورة النيابية الرابعة عام 2018 لذا ستتجه الامور خلف الكواليس حول اتفاق الاطراف الكردية على مرشح تسوية في […]

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