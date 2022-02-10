فاوتشي: لقاح كورونا كل 5 سنوات لبعض الحالات

2022/02/10 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبير المستشارين الطبيين الأميركيين، أنتوني فاوتشي، إن العالم قد انتهى تقريبًا من المرحلة الأولى الكاملة من الوباء وأن الأسوأ قد يكون وراءنا، مرجحا عدم الحاجة لتطعيم سنوي ضد الفيروس "إلا في حالات الضرورة".

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