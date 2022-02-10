تحالف السيادة ينعى العلامة محمد المدرس

2022/02/10 | 20:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى تحالف السيادة، الخميس، العلامة محمد محروس المدرس.

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وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 شباط 2022)، "يتقدم تحالف السيادة بخالص العازي لذوي الفقيد العلامة الكبير محمد محروس المدرس أحد رموز مدينة الأعظمية".

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