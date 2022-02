علامة إصابة بالسكري عند شرب الماء

2022/02/10 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذر خبراء في الصحة من أن ملاحظة طعم حلوٍ أثناء شرب كوب من الماء بانتظام يمكن أن يكون علامة تحذيرية لمرض السكري حسب موقع eat this not that الطبي المتخصص.وأكد خبراء أن "ملاحظة الطعم الحلو أثناء شرب الماء علامة على الإصابة بمرض السكري، وأن أول رشفة من الماء تأخذها وأنت تشعر بالعطش، يمكن أن تكون منعشة، وإذا لاحظت فجأة أن كوب الماء النقي طعمه حلو، فقد يكون علامة تحذيرية لمرض السكري، إذ يؤثر مرض السكري على كيفية استخدام الجسم للأنسولين الذي يؤثر على كيفية تحكم الجسم بمستويات السكر في الدم". وبحسب مجلة "ميديكال نيوز توداي" فإن "ترك هذه الحالة دون علاج، قد يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما قد ينتج عنه طعم حلو في الفم، ويمكن ملاحظة ذلك أثناء تناول رشفة من الماء، وقد تكون المضاعفات مسببة لـرائحة حلوة وطعم الفواكه في الفم".ووفق المجلة "قد يتسبب مرض السكري في حدوث مضاعفات ذات صلة تُعرف باسم الحماض الكيتوني السكري، ويحدث هذا عندما يتعذر على الجسم تفكيك السكر الذي يحتاجه لاستخدامه كوقود، ويبدأ في استخدام الدهون بدلاً من ذلك، ما يتسبب في تراكم حمض يعرف باسم الكيتونات في الجسم". وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن الحماض الكيتوني السكري يمكن أن يكون حالة مهددة للحياة، لكنها أيضا واحدة من أولى علامات مرض السكري لدى شخص لم يتم تشخيصه بعد.وليس مرض السكري فقط هو الذي يجعل المذاق حلوا بالطبع، اذ يمكن للأدوية والوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وفيروسات البرد أو الأنفلونزا أن تسبب النكهة السكرية.وبحسب المجلة فإنه من علامات مرض السكري الاكيدة اذا تمت ملاحظة تغير في طريقة مذاق الماء مع أعراض أخرى تشمل انخفاض القدرة على تذوق الحلاوة في الأطعمة، وعدم وضوح الرؤية، والعطش المفرط، والتبول المفرط والتعب الشديد.

