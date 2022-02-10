الزوراء يتخذ إجراءً انضباطياً بحق لاعبين

2022/02/10 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الزوراء، اتخاذ إجراء انضباطي بحق اللاعبين أحمد سرتيب وحيدر أحمد.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الكادر التدريبي لنادي الزوراء، قرر معاقبة اللاعبين حيدر احمد واحمد سرتيب لسوء سلوكهم خلال مباراة الفريق اليوم امام الصناعة”.ودخل اللاعبان في نقاش حاد بسبب سوء التغطية لاحدى هجمات نادي الصناعة.وانتهت […]

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