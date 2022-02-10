سباق محموم على رئاسة النزاهة النيابية وائتلاف المالكي يعلق: لا نستبعد الابتزاز

2022/02/10 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، اليوم الخميس، على سباق بعض الكتل والنواب للاستحواذ على لجنة النزاهة البرلمانية.وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “النائب في مجلس النواب، لديه مساحة واسعة من العمل، وإذا كانت نيته صادقة في ممارسة العمل الرقابي، فهو يستطيع ذلك بأي لجنة يكون وليس […]

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