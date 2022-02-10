عالم فيروسات تنبأ بمراحل تطور الفيروس التاجي المستجد

2022/02/10 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن سيرغي ألخوفسكي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية في معهد علم الفيروسات، أن ظهور متحور “أوميكرون” يشير إلى أن الفيروس يتجه نحو سرعة الانتشار وانخفاض شدة المرض الذي يسببه.ويقول العالم في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، “إذا كان ظهور متحور :أوميكرون” سيؤدي إلى نشوء مناعة لدى غالبية السكان بعد إصابتهم بالحالة الخفيفة للمرض، فهذا أفضل […]

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