الناطق باسم القائد العام يتحدث عن أعداد الدواعش في العراق

2022/02/10 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن اعداد عناصر داعش في العراق.

وقال رسول في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان " اعداد عناصر داعش في العراق لا يتجاوز المئات".

واضاف ان "التنظيم الارهابي يستخدم اسلوب العصابات في هجماته".

وكانت الامم المتحدة اعتبرت، اليوم الخميس، تنظيم داعش بانه لايزال يمثل تهديدا للأمن الدولي.

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