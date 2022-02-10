دولة عربية تقود تشكيلا بحريا دوليا في الخليج

2022/02/10 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تولت سفن حربية تابعة للإمارات العربية المتحدة مهمة قيادة تشكيل بحري يضم مجموعة سفن حربية تابعة لعدة دول في مياه الخليج.وذكرت الصفحة الرسمية للأسطول الخامس الأمريكي، في بيان على "تويتر"، اليوم الأربعاء ان مجموعة من السفن الحربية التابعة لعدة دول شاركت في التمرين البحري الدولي /آي إم إكس/ سي إي/ الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية في الشرق الأوسط.وتعد هذه القوة التي تقودها الإمارات واحدة من 5 تشكيلات بحرية تشارك في المناورات الدولية في عدد من مسارح العمليات البحرية بالمنطقة.ويصنف الأسطول الإماراتي في المرتبة 36 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الأسطول الإماراتي 79 وحدة بحرية بينها 9 كورفيتات و38 سفينة دورية وكاسحتا ألغام بحرية.يذكر أن الأسطول الخامس الأمريكي أعلن قيام مدمرة أمريكية بمناورات مشتركة مع فرقاطة مصر بالبحر الأحمر، بينما تستعد وحدتان بحريتان تابعتان لخفر السواحل الأمريكي للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية بعدما تم إعلان وصولهما إلى الأردن./انتهى3

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