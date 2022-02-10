مكافآت للمنتخب السنغالي بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا

2022/02/10 | 20:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال ، ، عن جوائز لاعبي منتخب السنغال بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 للمرة الأولى في تاريخ أسود الترانيجا، وتضمنت الجوائز أراضي ومبالغ مالية.ونشر رئيس الجمهورية السنغالي عبر حسابه على تويتر: "اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني سيحصل كل منهم على 50 مليون فرنك إفريقي (76 ألف يورو) بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في داكار وقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع في ديامنياديو" وهي مدينة جديدة قيد الإنشاء على بعد 30 كيلو مترا من العاصمة"..وأيضا تمت ترقية أعضاء الجهاز الفني لرتبة قائد من وسام الأسد الوطني.واستقبل الرئيس السنغالي أعضاء المنتخب بعد التتويج بالبطولة والعودة للسنغال وقام بتكريمهم وإعطائهم وسام الأسد الوطني وهو أعلى وسام في الدولة.وهنأ الرئيس السنغالى ، لاعبي منتخب بلاده بحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المصري بركلات الترجيح، معربا عن فرحته بالفوز بالبطولة وفخره باللاعبين.وكتب سال، عبر حسابه على تويتر: "أبطال إفريقيا..أي فريق فعلتموها، لحظة جميلة في كرة القدم، لحظة جميلة من التواصل والاعتزاز الوطني، أنا فخور بكم..مبروك لأبطالنا"./ انتهى2

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