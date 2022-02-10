مقارنة بين غالاكسي S22 وآيفون 13

2022/02/10 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتخيل أن تغير هاتف الآيفون بعد أن اعتدت استخدامه لتشتري هاتف أندرويد وتغير تجربة الاستخدام؟ هذا ما قد تتيحه لك أجهزة سامسونغ الجديدة.

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