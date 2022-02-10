القوة الجوية: أنباء سحب صلاحيات أعضاء الهيئة الادارية غير صحيحة

2022/02/10 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… نفى رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق الطيار شهاب جاهد الاخبار التي اشيعت عن سحب صلاحيات أعضاء الهيئة الادارية للنادي من قبله.وقال جاهد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، “أننا نعمل بروح الفريق الواحد من خلال الديمقراطية المركزية والتي تعنى بالنقاشات والحوارات الهادفة للخروج بكل ماهو إيجابي لمصلحة اعرق […]

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