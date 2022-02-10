2022/02/10 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كشف كتاب جديد تخلص الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من وثائق في مرحاض منزله بالبيت الأبيض، إلى العثور على 18 ألف قطعة فخارية قديمة في مصر..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: ترامب رمى وثائق في المرحاض.. وباشاغا رئيسًا لوزراء ليبيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: ترامب رمى وثائق في المرحاض.. وباشاغا رئيسًا لوزراء ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).