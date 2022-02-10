قال : ------ الدكتور سمير أمين !؟ - عبد الجبار نوري

2022/02/10 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري الذي دفعني أن أكتب عن هذه القامة الأقتصادية الشامخة هو خبر رحيله المفاجيء !! أندهشتُ وأنا أقرأ مقالتهُ المنشورة على صفحات موقع ( الحوار المتمدن ) الموسومة " مرور مئة عام على رحيل كارل ماركس " ، فأخذت كتابهُ الأقتصادي المشهور " ما بعد الرأسمالية المتهالكة " لأعيد قراءتهُ للمرة الثانية ولكن هذه المرّة بحماس وأهتمام كبيرين ربما لشعوري بالأسى على فقدان أحد أساطين الأقتصاد السياسي في العالم .وه ......





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