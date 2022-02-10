ديالى.. شكوك بتورط مواطن بتعذيب ابنته حتى الموت

2022/02/10 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بأن فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً، لقيت مصرعها، وسط أنباء عن تورط والدها، بتعذيبها حتى الموت.

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وقال المصدر، لـ"ناس" (10 شباط 2022): إنه "بعد الساعة السابعة من مساء اليوم توفيت المواطنة (حلا عبد الله عباس البياتي )، وهي من سكنة حي الكاطون - قرية بني زيد".

وأضاف المصدر، أن "عم الفتاة ادعى بأنها توفيت أثناء تعذيبها من قبل والدها المدعو (عبد الله عباس البياتي )".

وبحسب المصدر، فإن "والد الفتاة هرب إلى جهة مجهولة".

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