مجلس النواب الليبي يعين رئيساً للحكومة في خطوة تمهّد لانقسام جديد

2022/02/10 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان رئيسا جديدا للوزراء © اف ب/ارشيف عبدالله دوما طرابلس (أ ف ب) – اختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق في أقصى شرق البلاد الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديدا للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، إذ يعتبر حكومة الأخير “منتهية الولاية” بسبب […]

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