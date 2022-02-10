بمواصفات رائعة.. طرح أقوى نسخة من سيارات سبورتج

2022/02/10 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستجهز هذه المركبات بأنظمة تساعد على التحكم بها عن بعد عبر الهواتف الذكية.

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