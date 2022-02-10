برشلونة يغرد

2022/02/10 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة نادي برشلونة الإسباني، الناطقة بالعربية، تغريدة مثيرة للمرة الثانية، خلال أسبوع، توحي بأن وضع النادي ضمن المنافسات الأوربية قد تغير.

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