2022/02/10 | 21:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الضربات الصهيونية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك.وقالت إن “مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تقف ضد الكيان الصهيوني بعد القصف الأخير على الأراضي السورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تقف ضد الكيان الصهيوني بعد القصف الأخير على الأراضي السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).