الصحة تحصر منح اجازة ممارسة القبالة والتمريض لهذه الجهة

2022/02/10 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة الصحة اليوم الخميس، حصر منح اجازة ممارسة مهنتي القبالة والتمريض بالنقابة.وجاء في الوثيقة الصادرة من الوزارة وتلقتها “ايرث نيوز” انه “نظرا لتأسيس نقابة التمريض بعد اجراء انتخابات بتاريخ 3/12/2021 تقرر ايقاف منح اجازة ممارسة مهنتي التمريض والقبالة من دوائركم ويكون المنح من قبل النقابة”.

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