2022/02/10 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قضت محكمة ولاية كارناتاكا جنوب الهند بعدم ارتداء الطلاب أي أزياء دينية حتى تصدر حكمها في التماسات إلغاء حظر ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتنظر المحكمة في الالتماسات التي قدمها الطلاب للطعن في حظر الحجاب الذي نفذته بعض المدارس في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية عن كبير القضاة ريتو راج أواستي قوله: "سنقوم بإصدار أمر، حتى يتم حل الأمر يجب ألا يصر أي طالب على ارتداء الزي الديني".

وأمرت المحكمة الدولة بإعادة فتح المدارس والكليات التي أغلقها رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أيام مع تصاعد الاحتجاجات على الحظر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتصدرت القضية عناوين الصحف الشهر الماضي عندما منعت مدرسة تديرها الحكومة في منطقة أودوبي بولاية كارناتاكا الطلاب الذين يرتدون الحجاب من دخول الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجات خارج بوابة المدرسة وتبعتها المزيد من المدارس في الولاية بحظر مماثل، مما أجبر المحكمة العليا في الولاية على التدخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلتماس بخصوص الحجاب.. محكمة هندية تحظر ارتداء الأزياء الدينية داخل المدارس) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلتماس بخصوص الحجاب.. محكمة هندية تحظر ارتداء الأزياء الدينية داخل المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).