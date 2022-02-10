المرور توضح إجراءاتها بشأن الاتمتة والجباية والضرائب

2022/02/10 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت مديرية المرور العامة، الخميس، إطلاق ثلاثة مشاريع استراتيجية لتحديد ورصد السرع ومنع الاختلاس والتزوير، فيما أشارت إلى أنها نفذت إجراءين بشأن إشارات الترفك لايت ودفع الضرائب.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “هنالك ثلاثة مشاريع استراتيجية ستنطلق قريباً وهي الاتمتة والجباية الاكترونية والعقد الاكتروني”، مبيناً أن […]

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