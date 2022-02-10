أمين ولا يحتاج الى الطاقة الكهربائية.. مكوى يكوي الملابس باسطوانة غاز الطبخ (تقرير مصور)

2022/02/10 | 21:46 - المصدر: وكالة نون

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لفت نظري العامل في مكوى السدرة

بكربلاء، وهو واقف يكوي قطعة ملابس

بمكواة يدوية صغيرة، لكن كمية البخار

الخارجة منها تعادل ما يخرج من ماكنة

البخار الكبيرة التي نراها في المحال

المخصصة لكَيْ الملابس، و

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