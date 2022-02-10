علماء: فيروس كورونا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

2022/02/10 | 21:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… توصل علماء من الولايات المتحدة، إلى استنتاج يفيد بأن الأشخاص المتعافين من “كوفيد-19” هم أكثر عرضة خلال سنة للإصابة بأمراض القلب.وتشير مجلة Nature Medicine، إلى أنه وفقا للباحثين، هذه الأمراض هي عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب وتجلط الدم والجلطة الدماغية ونقص التروية وقصور القلب وحتى الوفاة.وأن هذا يشمل من […]

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