2022/02/10 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على ارهابي بكمين محكم في مدخل قضاء تلعفر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي بكمين محكم في مدخل قضاء تلعفر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي بكمين محكم في مدخل قضاء تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).