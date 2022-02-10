بالفيديو.. بايدن يتجاهل دور بغداد بالقضاء على زعيم الإرهاب الأول عالمياً والعراق يرد

2022/02/10 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تجاهل الرئيس الامريكي جو بايدن، دور بغداد بالقضاء على زعيم الإرهاب الأول عالمياً مما اضطر العراق الى ان يرد عليه.

التفاصيل مع هذا التقرير الذي اعدته (بغداد اليوم):

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