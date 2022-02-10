طالبة جامعية بعمر 25 عاماً تشنق نفسها بشالها في ذي قار

2022/02/10 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانتحار طالبة جامعية بعمر 25عاما بشنق نفسها بشالها في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "طالبة جامعية بعمر 25 عاما اقدمت على شنق نفسها بشالها".

واضاف ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت جثمان الشابة الى الطب العدلي".

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