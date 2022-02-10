بعد الخسارة من اربيل ..مدرب الميناء : اعتذر للجماهير وانا من يتحمل النتيجة

2022/02/10 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ اكد مدرب نادي الميناء امين فليب أنه من يتحمل النتيجة الثقيلة امام اربيل بثلاثة اهداف دون رد.وقال فليب عقب المباراة " اعتذر لجماهير الميناء خصوصا من تكبد تعب السفر وحضور المباراة في اربيل ".واضاف: " عانينا من غياب المهاجمين سالم احمد و اسهر علي بداعي الإصابة .وقدمنا شوطا أول جيدا وغاب الحظ عنا في الفرص التي حصلنا عليها"، مشيرا الى :" ان حكم المباراة أغفل ركلة جزاء صحيحة للميناء كان يمكن أن تغيير مجريات المباراة ".وخلص مدرب الميناء الى القول :" علينا أن نصحح أخطاء هذه المباراة ونركز على المباراة القادمة ونعمل بشكل اكبر من اجل جماهيرنا التي بالتأكيد لن تتخلى عن الفريق".وخسر الميناء امام اربيل بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة التي جرت مساء اليوم في ملعب فرانسو حريري لحساب الجولة 20 من الدوري الممتاز.وهذه المباراة الاولى التي يقود فيها المدرب امين فليب كرة الميناء في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز./ انتهى

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