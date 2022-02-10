الشرطة الاتحادية تدمر وكرين لداعش الارهابي في كركوك

2022/02/10 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثرت الشرطة الاتحادية على وكرين لعصابات داعش الارهابية في كركوك.وذكرت الشرطة في بيان : " ان قوة من الشرطة الاتحادية نفذت ، بالاشتراك مع مفارز تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش وتطهير في منطقة (وادي معيزيلة) في محافظة كركوك ".واضافت :" اسفرت العملية عن العثور على وكرين للعصابات الإرهابية تحتوي على ملابس عليها اثار دماء وافرشة واواني طبخ، وقنابل يدوية ، وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط ".واشارت الى تدمير الوكرين والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي./انتهى3

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