عاصفة فضائية تُجهز على 40 قمرًا صناعيًا لإيلون موسك.. وهذا ما سيحدث لها

2022/02/10 | 22:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يسقط ما يصل إلى 40 قمرًا صناعيًا لسبيس إكس من المدار بسبب أحوال الطقس السيئة في الفضاء، حيث تم إطلاق الأقمار الصناعية الأسبوع الماضي إلى عاصفة جيومغناطيسية.

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